Il tormentone, anche se non è detto che abbia portato notti insonni agli appassionati, è finito: conosciamo finalmente la data di presentazione di Meizu 17. La stessa azienda ha ufficializzato l’8 maggio come giorno di lancio della serie, confermando quindi di fatto anche le voci di un arrivo della versione Pro. Insomma, non ci sarà alcun “falso allarme” come nelle scorse settimane, quando di date ne erano circolate fin troppe.

Di Meizu 17 si è parlato molto nei giorni scorsi e i diversi rumors hanno permesso di delineare già gran parte della scheda tecnica; discorso diverso per il modello Pro che, ad oggi, ha lasciato qualche traccia di sé solo con la certificazione 3C col model number M091Q.

Meizu 17 è atteso con un display AMOLED con diagonale da 6.5 pollici, risoluzione in Full HD+, sensore per le impronte digitali integrato e frequenza d’aggiornamento a 90 Hz. A bordo troverà spazio lo Snapdragon 865 di Qualcomm che, grazie al modem X55, garantirà anche il supporto alla connettività 5G.

Lo smartphone vanterà un doppio speaker e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 30 W. Probabile anche la presenza di una quad-cam posteriore che dovrebbe essere strutturata così: sensore principale Samsung GW1 da 64 MP, grandangolare da 8 MP, teleobiettivo da 5 MP e rilevatore di profondità da 2 MP.