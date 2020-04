Huawei Freebuds 3i compaiono in alcuni render: avranno la cancellazione attiva del rumore?

In contemporanea col lancio della serie Huawei Nova 7, prevista per domani 23 aprile, dovrebbero essere lanciate anche le nuove Huawei Freebuds 3i: si tratta quindi del nuovo modello delle true wireless del colosso cinese, con alcune differenze sia nel design che nella scheda tecnica.

Su un punto WinFuture, che ha condiviso i render che troverete in basso, non sembra avere particolari dubbi: le Huawei Freebuds 3i continueranno a vantare la riduzione attiva del rumore, dettaglio che mette il modello precedente un gradino sopra le Galaxy Buds e di fatto lo rende l’alternativa più credibile alle AirPods Pro.

La fonte in questione sottolinea anche la possibile presenza dei gommini sugli auricolari: in questo modo sarà migliorata non solo l’ergonomia ma anche la riduzione passiva del rumore.

La scheda tecnica delle Huawei Freebuds 3i si preannuncia particolarmente interessante: driver da 10 mm, doppio microfono su ciascun auricolare, controlli touch per interagire con la riproduzione multimediale, con le chiamate e con l’assistente vocale. E ancora: batteria da 37 mAh sulle cuffiette con case di ricarica wireless da 410 mAh, autonomia di 3.5 ore in ascolto con una ricarica, tre quelle possibili con la custodia al 100% (100 minuti per passare da 0 a 100%) e accoppiamento rapido con gli smartphone Huawei con a bordo la EMUI 10. Non male, vero?

