Huawei Band 4, con l’ultimo update ecco il controllo di ossigenazione del sangue

Lanciata sul mercato ormai da qualche mese, Huawei Band 4 ha riscosso un buon successo di pubblico non solo perché è stata proposta spesso in bundle con alcuni smartphone di fascia media, ma anche perché nella scheda tecnica è segnalata la possibilità di controllare il livello di ossigenazione nel sangue.

Chi possiede la smartband, però, sa che fino ad oggi la funzionalità non era stata ancora sbloccata. Le cose, per fortuna, stanno per cambiare: da qualche ora il produttore cinese ha infatti dato il via al roll out che porta su Huawei Band 4 un nuovo aggiornamento incentrato proprio sull’attivazione di questa feature.

L’aggiornamento in questione porta la build alla versione 1.0.2.96 e il download ha un peso di appena 5.5 MB. Nel changelog, oltre al controllo del livello di ossigenazione del sangue, si fa riferimento ad un’ottimizzazione del controllo degli allenamenti oltre ad un miglioramento della sveglia. Non potevano mancare altri bugfix minori, non meglio specificati.

Ricordiamo che l’aggiornamento per Huawei Band 4 avviene tramite l’app Huawei Health, installata sullo smartphone associato alla smartband. All’interno dell’app è possibile controllare manualmente la presenza dell’update scegliendo l’opzione “Aggiornamento firmware”.

