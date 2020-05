Huawei P40 Pro+, lancio in Cina a giugno?

Presentato ormai due mesi fa, assieme al resto della gamma, in realtà Huawei P40 Pro+ non è mai stato lanciato sul mercato. Dopo alcune settimane di silenzio assoluto, arrivano finalmente le prime indiscrezioni a riguardo: stando a quanto scrive oggi Digital Chat Station su Weibo, questo modello del recente top di gamma dovrebbe essere commercializzato durante la prima metà di giugno, in Cina.

Il leak in questione non va oltre e non sono specificate le tempistiche d’arrivo anche in Europa. Non solo: non viene anticipato neppure il prezzo di lancio, non rivelato durante l’evento di presentazione di fine marzo.

Huawei P40 Pro+ arriverà con poche ma rilevanti differenze rispetto alla versione Pro: ci sarà il retro in ceramica e, soprattutto, un ulteriore passo in avanti nel comparto fotografico, che già sul resto della gamma è di livello assoluto.

Huawei P40 Pro+ è dotato di un display OLED curvo da 6.58″, in Full HD+ e con refresh rate a 90 Hz. A bordo c’è un Kirin 990 con 8-12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Sul retro sono presenti questi sensori: principale da 50 MP (con OIS, è un Ultra Vision 23 mm), ultra-grandangolare Cine Lens da 40 MP, teleobiettivo 3x da 8 MP, teleobiettivo 10x da 8 MP e sensore ToF. Il tutto con una selfie-cam da 32 MP, la certificazione IP68 e la batteria da 4.2000 con ricarica rapida (e wireless) a 40 W. Non ci sono i servizi Google, sostituiti dagli HMS.