Android 10: i dati sulla distribuzione dopo 10 mesi dall’uscita non sono positivi

A distanza di 10 mesi dal rilascio, la diffusione di Android 10 è ancora molto limitata. L’ultima versione del sistema operativo mobile di Google, infatti, è presente solo sull’8.2% dei dispositivi Android attivi. Si tratta di un risultato peggiore rispetto a quanto fatto registrare da Android Pie 9.0 lo scorso anno.

La precedente versione di Android, dopo 10 mesi dal suo rilascio, aveva raggiunto una diffusione del 10.4%. Android 10, in ogni caso, riesce a far meglio di Oreo e di Nougat. Dando uno sguardo ai risultati delle versioni meno recenti (Marshmallow, Lollipop etc.) si può notare come i risultati di Android 10 siano deludenti.

A rallentare la diffusione di Android 10 è stato anche il calo di vendite di smartphone, registrato a partire da inizio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria internazionale. Gli smartphone con Android 10 pre-installato ad essere arrivati sul mercato sono meno del previsto proprio a causa del rallentamento delle vendite di nuovi dispositivi di questi ultimi mesi.

Il grafico qui di sotto, realizzato da Android Authority, ci conferma i risultati raggiunti dalle varie versioni di Android nei 10 mesi successivi il rilascio della prima versione stabile. Come evidente, Android 10 ha ottenuto un risultato nettamente inferiore alle attese. Per maggiori dettagli potete dare un’occhiata alla ricerca originale realizzata da Android Authority e linkata a fine articolo.