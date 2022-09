I 10 migliori giochi RTS per Android nel 2022

Le persone di solito giocano a giochi di strategia in tempo reale (RTS) su computer desktop. Navigare in un campo di battaglia in rapida evoluzione è difficile da emulare su un touchscreen, quindi ci è voluto del tempo prima che i giochi Android RTS prendessero piede.

Gli sviluppatori di solito progettano giochi per dispositivi mobili in modo che siano facili da giocare in piccoli pezzi e il genere RTS non è diverso su Android. Mentre i port di giochi come Rome: Total War incoraggiano sessioni di gioco prolungate, altri come Element si adattano comodamente ai tuoi spostamenti mattutini. Alcuni di questi giochi offrono anche alcune funzionalità online, ma se stai cercando un’esperienza online dedicata, ti consigliamo di leggere la nostra carrellata dei migliori giochi Android multiplayer online .

Cultist Simulator

Cultist Simulator è uno dei migliori giochi di carte su Android , ma a differenza della maggior parte, si gioca in tempo reale. In Cultist Simulator, ti imbarcherai in un’avventura lovecraftiana, dove evocherai spiriti, incontrerai divinità e alla fine morirai. Anche se inizialmente potrebbe non sembrare un RTS, ti ritroverai presto intrappolato in una rete di trame e inganni che richiede molta pianificazione strategica.

Parte del fascino di Cultist Simulator risiede nella sua mancanza di tutorial, quindi imparerai giocando e fallendo finché non scoprirai i colpi di scena del gioco. È spietato, coinvolgente e assolutamente fantastico.

Rusted Warfare

Non lasciarti scoraggiare dalla grafica ultra retrò di Rusted Warfare. È un ritorno ai giorni di giochi come Total Annihilation e Supreme Commander, ed è altrettanto bello. Rusted Warfare non perde tempo con un’interfaccia utente liscia o bellissime animazioni; questo è un gioco per i fan dei classici giochi RTS che desiderano la stessa esperienza su dispositivi mobili.

Rusted Warfare offre ai giocatori un’incredibile varietà di edifici e unità da comandare, ma è difficile capire tutto quello che sta succedendo. Tuttavia, grazie a un sistema di controllo intelligente, comanderai gli eserciti alla vittoria in pochissimo tempo.

Rome: Total War

Il porting per Android di Rome: Total War offre una nuovissima interfaccia utente che è una bellissima dimostrazione di come adattare un complesso RTS per i giochi mobili. Comandare centinaia di soldati dal tuo telefono è straordinariamente facile e non è mai complicato da giocare.

Rome: Total War ti consente di controllare una delle diciannove fazioni. Tenterai di conquistare l’Europa, il Nord Africa e il Vicino Oriente durante la tua campagna. Mentre le enormi battaglie RTS sono il fulcro del gioco, una premurosa campagna a turni offre ai giocatori lo spazio per riflettere e elaborare strategie prima delle loro successive conquiste.

Bad North

Bad North ti mette al controllo di un regno insulare assediato dagli invasori vichinghi. Salterai tra una serie di meravigliose isole generate proceduralmente per portare la tua gente in salvo mentre combatti ondate di predoni armati di ascia mentre avanzi nella campagna. Le missioni sono abbastanza lunghe perché la vittoria sia soddisfacente, ma abbastanza brevi da attirare la tua attenzione.

Prima dell’inizio di ogni missione, posizionerai le tue truppe sull’isola ed emetterai ordini. Nessuna microgestione qui; ogni unità è abbastanza intelligente da interpretare i tuoi ordini come si sentono meglio. Non lasciarti disarmare dall’estetica affascinante; in pochi minuti, sarai immerso fino alle ginocchia nel sangue vichingo mentre emetti freneticamente ordini di difendere la tua terra.

Mushroom Wars 2

Mushroom Wars 2 è perfetto per le persone che cercano di giocare a un RTS veloce di tanto in tanto. Non è così complesso come altri giochi della nostra lista, ma non è questo il punto. Mushroom Wars 2 è progettato per essere facile da imparare e da giocare.

Sebbene sia facile da imparare, Mushroom Wars 2 non è un gioco casuale. Le missioni a volte possono essere eccezionalmente impegnative, quindi preparati a fare una pausa quando le cose vanno male. Include anche modalità online in modo da poter combattere i tuoi amici.

Northgard

Northgard ricorda giochi come Age of Empires. Il gameplay ruota attorno alla gestione delle tue risorse per far crescere il tuo insediamento e inviare ondate di truppe per catturare il territorio nemico. L’obiettivo qui è gestire con attenzione alcune unità piuttosto che combattimenti su larga scala.

Mentre Northgard include una campagna che introduce i giocatori alle sue fazioni principali, il suo multiplayer è il punto in cui questo gioco brilla. Ogni fazione sottolinea un diverso percorso verso la vittoria e, sebbene Northgard sia facile da imparare, ci vorrà del tempo prima che tu vinca regolarmente. Non lasciarti scoraggiare dalla natura spietata di Northgard, poiché è facilmente uno dei giochi RTS più gratificanti disponibili per Android.

Plague Inc.

Plague Inc. è il gioco che fa per te se la pandemia globale non ha smorzato la tua voglia di distruggere il nostro pianeta. È un gioco complesso che premia la pianificazione e le manovre attente per spazzare via l’umanità con successo. Fallire più volte di seguito è un rito di passaggio per i nuovi arrivati, ma quando finalmente vedrai l’ultima persona soccombere alla tua malattia, non vedrai l’ora di rifare tutto da capo.

Dopo aver scelto il tipo di malattia che desideri utilizzare, trascorrerai il gioco alla ricerca di nuovi tratti per la tua malattia. I tratti possono essere nuovi metodi di trasmissione, sintomi o abilità. L’evoluzione e l’implementazione di caratteristiche uniche devono essere eseguite con attenzione. Una volta che l’umanità nota la tua malattia, è una corsa contro il tempo prima che sviluppino una cura.