Come trovare il tuo telefono o tablet Android smarrito

Succede a tutti, avevi il tuo telefono Android e ora è scomparso. Ci sono poche sensazioni peggiori del rendersi conto che il tuo dispositivo, la tua ancora di salvezza per il mondo digitale, è svanito, sia che tu l’abbia lasciato nel retro di un Uber o che l’abbia fatto cadere mentre giocavi in ​​un prato. Peggio ancora, se non esegui il backup del tuo telefono Android , questa perdita potrebbe avere ripercussioni a cascata che rovinano il resto della tua settimana.

Non è tutto rovina e oscurità. Esistono misure di sicurezza che possono aiutarti a ritrovare il tuo Android smarrito con pochi semplici passaggi. Continua e, si spera, ti ritroverai con il tuo telefono prima della fine della giornata.

È possibile trovare il tuo telefono Android?

Non tutti i telefoni Android possono essere trovati. Ecco i criteri che il tuo telefono Android deve soddisfare se vuoi rintracciarlo.

Il dispositivo deve essere acceso.

I servizi di localizzazione devono essere attivati.

Devi aver effettuato l’accesso a un account Google.

Il dispositivo deve essere connesso a dati mobili o Wi-Fi.

Il tuo telefono dovrebbe essere visibile su Google Play.

Trova il mio dispositivo deve essere acceso.

Oltre alla possibilità di riprodurre un suono per proteggere il dispositivo, il sito Web Trova il mio dispositivo consente di visualizzare un messaggio sulla schermata di blocco, fornendo alla persona in possesso delle informazioni pertinenti per restituirlo. Tuttavia, se il dispositivo è spento o non è connesso a Internet, non puoi fare nulla, ma una volta acceso o connesso, le tue azioni vengono eseguite rapidamente.

Se sei più uno studente visivo, dai un’occhiata a questo video completo di YouTube di Google che ti guida attraverso il processo con animazioni carine e una voce amichevole.

Non è necessario disporre di un telefono Google Pixel per farlo funzionare. I dispositivi Samsung possono essere trovati in modo simile, anche se per farlo è necessario conoscere le credenziali di accesso Samsung, il che è un compito più difficile di un accesso Google.

Cos’altro puoi fare con il tuo telefono Android smarrito?

Anche se hai individuato il tuo telefono Android smarrito, ciò non significa che puoi recuperarlo. Forse l’hai lasciato da qualche parte, ma potrebbe essere andato via con qualcuno che ha scelto di non restituirlo. Tuttavia, non vuoi che le tue preziose informazioni cadano nelle mani sbagliate, motivo per cui vorrai agire per bombardare un dispositivo irrecuperabile.

Android offre un paio di comode opzioni che ti aiutano a stare al sicuro senza trovare il tuo dispositivo. Dopo aver individuato il dispositivo con lo strumento Trova il mio telefono, Android ti consente di bloccarlo se non disponi di un meccanismo di blocco in atto.

Inoltre, Android offre la possibilità di cancellare il dispositivo per proteggere i tuoi dati personali. Fai clic su Abilita blocco e cancella nella pagina Trova una volta raggiunta quella sezione e il tuo dispositivo torna alle impostazioni di fabbrica senza lasciare traccia.