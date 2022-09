L’Aggiornamento One UI 5 di Samsung arriverà presto su questi dispositivi Galaxy

Samsung ha lavorato duramente sulla sua skin One UI 5 basata su Android 13 . Sebbene la versione non introduca alcuna riprogettazione significativa dell’interfaccia utente, ci sono molte nuove funzionalità in One UI 5. Il colosso coreano sta attualmente eseguendo un programma beta One UI 5 per le serie Galaxy S22 e S21 in paesi selezionati.

È un dato di fatto che il rilascio pubblico della skin uscirà per questi telefoni entro la fine dell’anno. Ma che dire degli altri dispositivi Galaxy, in particolare della serie Z Fold/Flip? Un nuovo rapporto descrive in dettaglio la sequenza temporale di rilascio di One UI 5 per quest’anno.

SamMobile segnala che Samsung lancerà One UI 5 per i seguenti dispositivi entro la fine del 2022.

serie Galaxy S22

serie Galaxy S21

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A53

Samsung ha stabilito un nuovo punto di riferimento nell’ecosistema Android con i suoi aggiornamenti tempestivi e le politiche di supporto software estese. Quindi, non sorprende che l’azienda voglia aggiornare i suoi dispositivi di punta del 2021 e 2022 a One UI 5 entro la fine del 2022. Sarebbe anche una mossa gradita da parte del colosso coreano rilasciare One UI 5 per la fascia media Galaxy A53 quest’anno stesso.

La maggior parte dei produttori di Android aggiorna i propri dispositivi economici e di fascia media alla versione più recente di Android almeno 6-8 mesi dopo il rilascio del sistema operativo. Con un rilascio anticipato, l’azienda potrebbe nuovamente alzare il livello in questo reparto.

Nel 2021, Samsung è riuscita ad aggiornare tutti i suoi dispositivi di punta e premium delle ultime generazioni a One UI 4 prima della fine dell’anno. E l’azienda potrebbe ripetere lo stesso anche quest’anno.