Apple Watch Ultra: come attivare, annullare e disabilitare la sirena

Se ti perdi, ti ferisci o hai qualche altra situazione di emergenza e desideri attirare l’attenzione sulla tua posizione, ‌ Apple Watch Ultra ‌ include una sirena da 86 decibel che puoi utilizzare.

La sirena utilizza una firma sonora unica che incorpora due distinti schemi alternati, che possono ripetersi per diverse ore imitando lo schema SOS universalmente riconosciuto e la sirena può essere ascoltata fino a 600 piedi o 180 metri di distanza.

Come attivare la sirena su Apple Watch Ultra

Puoi accendere la sirena usando il pulsante Azione o il pulsante laterale.

Usando il pulsante di azione:

Tieni premuto il pulsante Azione finché non viene visualizzato il cursore Sirena. Trascina il cursore Sirena per avviare un conto alla rovescia. Dopo il conto alla rovescia, parte la Sirena.

In alternativa, puoi tenere premuto il pulsante Azione per avviare il conto alla rovescia, quindi continuare a tenere premuto il pulsante Azione fino all’avvio della sirena. Se non vuoi che la sirena si spenga usando questa azione di attesa continua, vai su Impostazioni -> Pulsante di azione e disattiva l’interruttore accanto a Tieni premuto per accendere .

Utilizzo del pulsante laterale

Tieni premuto il pulsante laterale finché non viene visualizzato il cursore Sirena. Trascina il cursore Sirena per avviare un conto alla rovescia. Dopo il conto alla rovescia, parte la Sirena.

Come annullare la sirena su Apple Watch Ultra

Puoi annullare la sirena durante il conto alla rovescia. Se tieni premuto il pulsante Azione, rilascialo semplicemente per annullare. Se hai avviato il conto alla rovescia trascinando il cursore Sirena, copri il display dell’orologio con il palmo della mano per almeno tre secondi per annullare.

Per annullare la sirena mentre sta suonando, tocca semplicemente il pulsante Stop centrale nell’app Sirena.

Come disabilitare la funzione del pulsante di azione della sirena

Se sei preoccupato per la possibilità di attivare accidentalmente la Sirena tramite una pressione prolungata del pulsante Azione, puoi disabilitare la funzione. Ecco come.

Avvia l’ app Impostazioni sul tuo ‌Apple Watch Ultra‌. Tocca il pulsante Azione . Scorri verso il basso e sotto “Sirena” disattiva l’interruttore accanto a Tieni premuto per accendere.

Una volta fatto, tenere premuto il pulsante Azione non attiverà la sirena. Nota che puoi ancora attivare la sirena tramite il pulsante di azione, ma ora devi tenere premuto il pulsante e quindi scorrere il cursore della sirena, rendendo molto più difficile suonare involontariamente l’avviso.