Android 11: il lancio della beta è stato posticipato

La versione beta di Android 11, prossima major release di Android, non arriverà il prossimo 3 giugno. Il team di sviluppo, infatti, ha annunciato di aver cancellato l’evento di lancio della prima beta della nuova versione di Android sottolineando come questo non sia il momento di “festeggiare”.

L’evento è stato, quindi, posticipato ad una data successiva che non è ancora stata annunciata. Per la beta di Android 11, quindi, sarà necessario attendere ancora qualche settimana. E’ possibile, infatti, che il lancio della beta venga fissato per la seconda metà del mese di giugno oppure nel corso del prossimo mese di luglio. Il rilascio di Android 11 in versione stabile non dovrebbe arrivare prima di settembre.

Da valutare anche il destino del nuovo Google Pixel 4a. Il nuovo mid-range, infatti, avrebbe dovuto fare il suo debutto proprio in occasione dell’evento di lancio della beta di Android 11. Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe essere presentato soltanto nel corso del mese di luglio, in netto ritardi rispetto alle prime ipotesi che anticipavano il debutto del device già a maggio.

Maggiori dettagli su Android 11 e le sue tempistiche di rilascio oltre che sul futuro Pixel 4a arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alla questione.