Playstation 5: ufficializzata la data di presentazione

Sony ha confermato in via ufficiale l’evento di presentazione della nuova Playstation 5. La console next-generation sarà protagonista di un evento speciale in programma il prossimo 4 giugno alle 22 ora italiana. Nel corso dell’evento, denominato “The Future of Gaming”, dovrebbero essere mostrati i primi giochi per la nuova Playstation 5, con tanti video gameplay pronti al debutto.

Molto probabile anche il debutto ufficiale della console con Sony che potrebbe svelare il design definitivo della sua nuova Playstation 5, già al centro di tantissimi rumors nel corso degli ultimi mesi e oramai quasi pronta all’avvio della fase di produzione ed al successivo debutto commerciale.

Ancora non ci sono conferme, invece, in merito all’ufficializzazione del prezzo della nuova Playstation 5. Da tempo, infatti, si parla di un annuncio imminente del prezzo della nuova console da parte di Sony ma, al momento, non c’è ancora una conferma definitiva. Secondo gli ultimi rumors, la nuova Playstation 5 potrebbe costare intorno ai 500 Euro al lancio.

Per maggiori dettagli sarà necessario attendere il prossimo 4 giugno e il nuovo evento speciale che vedrà come protagonista la nuova Playstation 5. Segnaliamo, nel frattempo, che sul sito Playstation è stata aperta la sezione dedicata alla nuova Playstation 5. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alla nuova console.