Playstation 5: Amazon potrebbe aver svelato prezzo e data di uscita

Dopo la presentazione avvenuta la scorsa settimana, la nuova Playstation 5 si prepara a debuttare sul mercato. Sony, al momento, non ha ancora svelato prezzo e data di uscita della sua console di nuova generazione che dovrebbe arrivare sul mercato internazionale entro la fine dell’anno.

In queste ore, Amazon Francia ha, brevemente, inserito in listino la nuova Playstation 5 confermando anche prezzo e data di uscita della console. Secondo quanto rivelato dalla divisione francese di Amazon, che poi ha cancellato queste informazioni, la nuova Playstation 5 arriverà sul mercato con un prezzo di 499,90 Euro mentre la data di uscita sarà fissata per il 20 novembre.

Le informazioni rivelate da Amazon sono plausibili ma non ufficiali. Il prezzo, inoltre, si riferiva alla versione con lettore ottico ma la nuova Playstation 5 arriverà sul mercato anche in versione “digital” che potrebbe addirittura arrivare ad un prezzo inferiore ai 499,90 Euro (un’eventualità abbastanza sorprendente).

Per ora, Sony non ha ancora rilasciato alcuna informazione su prezzo e data di uscita della nuova Playstation 5. Non ci resta, quindi, che attendere il rilascio di nuovi dettagli per saperne di più. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alla nuova console che arriverà senza dubbio entro la fine dell’anno.