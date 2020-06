Samsung Galaxy Buds e Buds+, rilasciato un nuovo aggiornamento

Ad appena due settimane dall’ultimo update (che però aveva riguardato solo il modello “Plus”), Samsung Galaxy Buds e Buds+ stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento. Sulle cuffiette true-wireless arrivano le build R170XXU0ATF2 e R175XXU0ATF2 che variano nelle dimensioni totali (1,40 e 1,32 MB) ma che di fatto vantano un changelog identico.

Viene così segnalato un miglioramento della stabilità e della sicurezza generale dal punto di vista software anche se online arrivano diverse segnalazioni sull’arrivo di una nuova funzionalità: parliamo dell’aggiunta di un menu dove possono essere gestite le connessioni bloccate verso sorgenti che non sono state segnalate come “conosciute”.

L’update è in fase di rilascio a livello globale ma il roll out procede seguendo criteri geografici: non tarderà molto ad arrivare anche in Italia e, in ogni modo, è possibile verificarne la presenza tramite la voce “Aggiornamento Software” all’interno dell’app Galaxy Wearable.

Ricordiamo anche che con l’ultimo aggiornamento rilasciato a fine maggio, le Samsung Galaxy Buds+ avevano migliorato la feature “Suono Ambientale” portando però in dote alcuni problemi sul lato connettività (alcuni utenti hanno parlato di mancata connessione di uno dei due auricolari e più in generale denunciato una scarsa stabilità del bluetooth). Vedremo se con questo update tali problemi sono stati definitivamente risolti.