Playstation 5: tra pochi giorni la presentazione ufficiale

Secondo un report di oggi di Bloomberg, è quasi tutto pronto per il debutto ufficiale della nuova Playstation 5. La console next-generation di casa Sony, infatti, potrebbe essere svelata in via ufficiale nel corso di un evento in streaming in programma il prossimo 3 giugno. La casa nipponica avrebbe voluto presentare la sua nuova console in occasione dell’E3 ma l’evento è stato cancellato a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Al momento, non è ancora chiaro il modo in cui si svolgerà l’evento della prossima settimana. Secondo alcune ipotesi, infatti, Sony potrebbe non svelare il design della nuova Playstation 5 limitandosi a mostrare i primi giochi che arriveranno sulla console di nuova generazione. Resta, in ogni caso, sul tavolo l’ipotesi che la prossima settimana si svolga una vera e propria presentazione completa della console.

Ricordiamo che il debutto della nuova Playstation 5 è fissato per la fine del 2020. Nonostante l’emergenza sanitaria e la crisi economica collegata, Sony non posticiperà il lancio della nuova console next-generation anche se, nelle prime settimane di commercializzazione, le scorte della console potrebbero essere limitate. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla console che andrà a sfidare la Xbox Series X, anch’essa attesa al debutto commerciale entro fine anno.