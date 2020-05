iPhone 12: tre diversi fornitori per i display OLED

I nuovi iPhone 12 arriveranno sul mercato nel corso della seconda metà del 2020. Probabilmente, l’effettiva data di uscita non sarà fissata a settembre ma tra ottobre e novembre, per via della difficile situazione economica legata all’emergenza sanitaria in corso. Nel frattempo, arrivano importanti conferme in merito ai fornitori dei display OLED che troveremo sulle quattro varianti dei nuovi iPhone 12.

Secondo l’ultimo report, infatti, Apple si affiderà a Samsung Display, LG Display ed alla cinese BOE per la fornitura dei display dei nuovi iPhone 12. Stando alle informazioni emerse in queste ore, Samsung continuerà ad essere il principale fornitore di display OLED per Apple e garantirà l’80% della fornitura per i nuovi iPhone 12. Solo il restante 20% sarà suddiviso tra LG e BOE.

Ricordiamo che, secondo un report di qualche settimana fa, i nuovi iPhone 12 Pro e 12 Pro Max avranno display realizzati da Samsung. La casa coreana realizzerà anche il display dell’iPhone 12 da 5.4 pollici mentre LG e BOE dovrebbero occuparsi del nuovo iPhone 12 da 6.1 pollici. Al momento, in ogni caso, tali informazioni non sono ancora state confermate.

Sarà interessante valutare se i nuovi smartphone con display OLED di Apple presenteranno differenze evidenti nella qualità del pannello o se le prestazioni garantite dai pannelli realizzati da Samsung, LG e BOE saranno identiche.