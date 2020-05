iPhone 12: svelate le specifiche del display di tutte e quattro le varianti

Nel corso del secondo semestre del 2020 ci sarà il debutto della nuova gamma di iPhone 12. Come confermato da diverse fonti, la nuova famiglia di smartphone sarà costituita da quattro varianti. In queste ore, a chiarire ulteriormente le idee arriva un nuovo leak che ci conferma tutte le specifiche dei nuovi iPhone 12.

Il modello base presenterà un display OLED da 5.4 pollici prodotto da Samsung Display e caratterizzato da una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. In cantiere c’è anche iPhone 12 Max con display OLED da 6.1 pollici con risoluzione di 2532 x 1170 pixel che sarà prodotto da BOE e LG Display.

La gamma Pro sarà costituita da un modello da 6.1 pollici, con risoluzione di 2532 x 1170 pixel e pannello OLED prodotto da Samsung Display, e da un modello da 6.7 pollici, con risoluzione di 2778 x 1284 pixel, che sarà sempre prodotto da Samsung Dsiplay. Le versioni Pro presenteranno una profondità del colore di 10 bit e dovrebbero supportare il refresh rate a 120 Hz.

Per tutti e quattro gli smartphone ci sarà il nuovo SoC Apple A14 Bionic. Ricordiamo che i nuovi iPhone dovrebbero arrivare sul mercato con un leggero ritardo rispetto alle tempistiche tradizionali. Le vendite potrebbero partire tra ottobre e novembre e non a settembre. Continuate a seguirci per saperne di più.