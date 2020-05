Google Pixel 4a e Pixel 5: svelati i possibili prezzi

Un sondaggio proposto da Google ad alcuni utenti potrebbe aver confermato quelli che saranno i prezzi di partenza dei nuovi Google Pixel 4a, mid-range in uscita a giugno, e Google Pixel 5, atteso invece per il prossimo autunno. Stando alle informazioni apparse online in queste ore, il nuovo Google Pixel 4a dovrebbe arrivare sul mercato americano con un prezzo di 349 dollari (secondo alcuni rumors questo prezzo potrebbe riferirsi alla variante da 128 GB).

Il prezzo particolarmente vantaggioso del Pixel 4a potrebbe spingere Apple a dare un taglio al prezzo di listino del nuovo iPhone SE 2020, almeno per quanto riguarda il mercato americano dove l’entry level di Cupertino è disponibile con un prezzo di partenza di 399 dollari (che diventano 499 Euro in Italia). Allo stesso tempo, il Google Pixel 5, definito come “premium Google Pixel Phone” nel sondaggio, potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 699 dollari.

Ricordiamo che il Pixel 4a arriverà sul mercato con il SoC Snapdragon 730g mentre il Pixel 5 potrà contare, molto probabilmente, sul nuovo SoC Snapdragon 768g che garantisce anche il supporto al 5G. Al momento, Google non avrebbe piani per realizzare una versione del suo Pixel con Snapdragon 865. Maggiori dettagli sui nuovi smartphone di Google arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.