iPhone SE 2020: taglio di prezzo in arrivo?

Apple sarebbe pronta a tutto per incrementare le vendite dei suoi smartphone nel corso del prossimo futuro. Per raggiungere tale obiettivo, secondo alcuni analisti di settore, ci sarebbe la possibilità di assistere ad un deciso taglio di prezzo del nuovo iPhone SE 2020, l’entry level della casa di Cupertino che, secondo alcune stime, garantirebbe un margine di profitto superiore al 50%.

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito a quelle che saranno le scelte di Apple ma, considerando la crisi economica legata all’emergenza Coronavirus ed i problemi tra Cina e USA, appare evidente che l’azienda di Cupertino possa procedere ad un netto e graduale taglio di prezzo per il suo iPhone SE 2020.

Ricordiamo che l’attuale entry level della Mela è disponibile ad un prezzo di partenza di 399 dollari che in Europa diventano 499 Euro. Tale prezzo si riferisce al modello da 64 GB ma in listino ci sono anche le versioni da 128 GB, proposta a 549 Euro in Italia, e 256 GB, disponibile ad un prezzo di 669 Euro.

Il taglio di prezzo dipenderà anche dalla risposta del mercato per il nuovo iPhone SE 2020. Lo smartphone è stato lanciato in piena pandemia Coronavirus e bisognerà attendere qualche settimana per valutare l’effettivo andamento delle vendite.