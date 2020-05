Very Mobile: super offerta per gli ex clienti WINDTRE

Very Mobile è il nuovo operatore virtuale di WINDTRE. Attivo dallo scorso mese di febbraio, il provider mette a disposizione degli utenti diverse tariffe molto convenienti. Da questa settimana, inoltre, Very Mobile ha lanciato una nuova campagna winback contattando gli ex clienti WINDTRE e proponendo un’offerta davvero interessante.

L’offerta Very Mobile a disposizione degli ex clienti WINDTRE include minuti ed SMS illimitati oltre a ben 50 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) al costo di appena 4,99 Euro al mese. L’offerta in questione è attivabile direttamente online con un contributo di attivazione di 5 Euro e con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito in fase di registrazione. Ricordiamo che le offerte Very Mobile permettono di anticipare il rinnovo mensile in caso di esaurimento dei GB.

Ricordiamo che, di norma, l’offerta Very 4,99 dal costo di 4,99 Euro al mese mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 30 GB ed è disponibile solo per i clienti di alcuni operatori virtuali e per chi attiva un nuovo numero di cellulare. Per i clienti Iliad, TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile e ho. Mobile che non ricevono l’offerta winback via SMS c’è la possibilità di attivare la poco conveniente Very 11,99 che offre 30 GB a 11,99 Euro al mese.