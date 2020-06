Postemobile ripropone la sua offerta con 30 GB a 4,99 Euro

Torna nuovamente attivabile l’offerta Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile, una delle soluzioni più economiche ed interessanti dell’intero settore di telefonia mobile. L’offerta in questione mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre ad un bundle dati da ben 30 GB in 4G+ (l’operatore usa la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi).

La nuova offerta di Postemobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese, con addebito su credito residuo, ed è attivabile esclusivamente online, sino al prossimo 14 giugno. L’offerta è attivabile sia da chi passa a Postemobile da un qualsiasi operatore che da chi attiva un nuovo numero di cellulare. Il costo iniziale da affrontare per la sottoscrizione dell’offerta è di 20 Euro con 10 Euro di credito da utilizzare per il pagamento dei primi due mesi dell’offerta.

L’offerta di Postemobile è attivabile online, collegandosi al sito dell’operatore, con la SIM che sarà spedita all’indirizzo di casa dell’utente senza alcun costo aggiuntivo e tramite Poste Italiane. Come detto in precedenza, c’è tempo sino al prossimo 14 giugno per richiedere la sottoscrizione dell’offerta che, al momento, è una delle pochissime soluzioni che, a meno di 5 Euro al mese, offre un bundle di minuti, SMS e GB ricco e completo.