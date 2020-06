Xiaomi Mi Band 5 in pre-ordine su Gearbest!

Domani sarà il grande giorno di Xiaomi Mi Band 5: la nuova, e attesissima, smartband dell’azienda cinese è stata protagonista di interessanti indiscrezioni negli ultimi giorni che, in larga parte, hanno trovato una sorta di conferma ufficiale.

Su Gearbest, infatti, il dispositivo è già stato messo in pre-ordine con tanto di scheda tecnica a supporto. Il primo dettaglio che salta all’occhio è quello relativo al prezzo: i 36 euro con cui è disponibile alla prenotazione rappresentano una quotazione leggermente superiore a quanto preventivato fino ad oggi ma che resta ampiamente conveniente viste le funzionalità che si avranno a disposizione.

Gearbest, conferma, ad esempio, il display a colori da 1.2 pollici (contro gli 0.95″ della Mi Band 4), così come la nuova tecnologia di ricarica di cui abbiamo parlato ieri in questo articolo. Il tutto senza dimenticare il supporto NFC anche sulla versione globale di Xiaomi Mi Band 5, nuovi sensori per il monitoraggio della salute (confermato il controllo del ciclo mestruale), nuove modalità per lo sport e la possibilità di controllare in remoto la fotocamera dello smartphone associato, scattando quindi foto direttamente dalla smartband.

Non ci sono conferme sul supporto ad Alexa e sul monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue: nell’evento in programma domani di certo ne sapremo di più!