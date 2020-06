Xiaomi Mi Band 5 (Global) arriverà nelle versioni Lite e Pro?

Ufficializzata la scorsa settimana (clicca qui per saperne di più), l’attesissima Xiaomi Mi Band 5 si appresta a fare il suo arrivo anche sul mercato internazionale: la nuova generazione della celeberrima smartband, come annunciato dallo stesso produttore asiatico, sarà lanciata nella versione “global” nel corso del mese di luglio, anche se manca ancora una data concreta.

Nelle ultime ore, però, spuntano nuove indiscrezioni. Tra le righe di codice dell’APK di Mi Wear sono stati trovati alcuni riferimenti a ben 4 varianti della Xiaomi Mi Band 5. Questo dettaglio, unito ai rumors che circolavano fino ad inizio giugno, farebbero pensare ad un lancio di una versione “Pro” una “Lite” della smartband.

Non ci sono indizi specifici sulle possibili differenze tra i due modelli, ma non è azzardato ipotizzare che la presenza o meno del supporto NFC sia una delle discriminanti. Possibile che le due varianti possano differire per altri dettagli e che, in particolare, la variante Pro possa portare a bordo alcune funzionalità non esplicitamente annunciate la scorsa settimana.

Nelle già citate righe di codice dell’app Mi Wear, sono infatti rispuntati indizi relativi al supporto di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, e del controllo del livello di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2): saranno queste le “sorprese” in serbo a luglio?