Nubia Red Magic 5G in Eclipse Black ora disponibile anche con 12 GB di RAM!

Per certi versi è stato un successo inaspettato ma Nubia vuole cavalcarne l’onda. E’ per questo motivo che il produttore cinese ha deciso di lanciare ufficialmente una nuova variante di Nubia Red Magic 5G. Sul sito dell’azienda è stato già messo a listino (spedizione in due settimane) il modello con colorazione Eclipse Black con 12 GB di memoria RAM, oltre ai 128 GB di storage interno già visti sulle unità in commercio. Ricordiamo che si parla di uno smartphone dedicato prettamente al gaming, come dimostra anche la presenza dei connettori laterali per aggiungere periferiche esterne.

Nubia Red Magic 5G da 12+128 GB costa 599 euro e si aggiunge alla variante 12+256 GB (colorazione Pulse) a 649 euro, e a quelle da 8+128 GB (in Eclipse Black e Hot Rod Red) che sono vendute a 579 euro.

Non cambia il resto della scheda tecnica, di altissimo profilo. Nubia Red Magic 5G arriva con un display AMOLED da 6.65 pollici in Full HD+ e frequenza d’aggiornamento da 144 Hz; c’è il sensore per le impronte digitali integrato, mentre il rapporto di forma è pari a 19,5:9.

Il SoC è lo Snapdragon 865 con GPU Adreno 650, mentre sul posteriore si trovano tre fotocamere da 64+8+2 MP (la selfie cam è da 8 MP). Bene la batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55 W, mentre spicca il sistema di raffreddamento interno con ventola.