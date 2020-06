Nubia Red Magic 5G Lite (con display a 144 Hz) sarà la versione global del Nubia Play

Lanciato nel mercato cinese poco più di un mese fa, Nubia Play è destinato ad arrivare anche in una versione internazionale. E’ quanto emerge dalle certificazioni GFC e EEC che riguardano il Nubia Red Magic 5 Lite e che, secondo il leaker @Sudhanshu1414, corrispondono proprio al device citato in apertura.

Sarebbe un’ottima notizia: per chi non lo ricordasse, parliamo di uno smartphone con alcune eccellenze dal punto di vista dell’hardware: dal supporto alla connettività 5G allo schermo con refresh rate a 144 Hz, passando per un’ottima batteria da 5.100 mAh.

Dovesse essere confermata quest’ipotesi, Nubia Red Magic 5 Lite arriverebbe con un display AMOLED con diagonale da 6.65“, sensore impronte integrato e in Full HD+, mentre verrebbe montato uno Snapdragon 765G di Qualcomm con scheda grafica Adreno 620. SoC supportato a sua volta da 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno.

Oltre a funzionalità specifiche per il gaming (un innovativo sistema di raffreddamento interno, alcuni tasti fisici e altre ottimizzazioni lato software), Nubia Red Magic 5 Lite dovrebbe poi vantare una quadrupla fotocamera posteriore da 48+8+2+2 MP, una selfie cam da 12 MP e Android 10 out of the box.

L’unica indicazione concreta sul prezzo è la quotazione in Cina del Nubia Play, venduto (tenendo in considerazione il tasso di cambio attuale) a circa 310, 350 e 390 euro nelle configurazioni da 6+128, 8+128 e 8+256 GB,