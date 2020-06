La fotocamera di Motorola Edge+ entra nella top 20 di DxOMark

Tra i top di gamma più in vista degli ultimi mesi che ancora non erano passati tra le grinfie di DxOMark c’era Motorola Edge+. Anche il flagship della casa alata è stato analizzato dal portale specializzato che ha passato in rassegna il comparto fotografico principale, quello posteriore.

I risultati sono stati buoni ma non eccezionali: prima di addentrarci nella valutazione, bisogna ricordare che parliamo di un device che supera abbondantemente la soglia dei 1.000 euro a listino e che a suo tempo fu data particolare enfasi alla presenza di una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP.

Sensore che non è bastato a Motorola Edge+ per andare oltre i 113 punti totali, punteggio che piazza lo smartphone al 19esimo posto della graduatoria DxOMark, in compagnia di Honor 20 Pro e Samsung Galaxy S10+, un gradino sopra Google Pixel 4 e Huawei Mate 20 Pro, uno sotto OnePlus 7 Pro e 7T Pro e a debita distanza dalla vetta, occupata da Huawei P40 Pro (128 punti).

Nel dettaglio, Motorola Edge+ ha ottenuto 119 punti per la qualità delle foto e 101 per i video. Tra i punti di forza annoveriamo il bilanciamento del bianco, le buone prestazioni della lente grandangolare e l’ottimo livello di dettaglio. Lo smartphone soffre invece nel range dinamico, piuttosto ristretto, e con lo zoom. La recensione completa del comparto fotografico di Motorola Edge+ da parte di DxOMark potrete leggerla qui.

Motorola Edge+ è in vendita su Amazon Italia, ecco il link: Motorola Edge Plus (108MP, 5G, Display Endless Edge 6.7" FHD+, Qualcomm Snapdragon Octa-Core SM8250, batteria 5000 mAH, memoria 12/256 GB, Android 10), Thunder Gray