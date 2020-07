Motorola Moto G 5G Plus è ufficiale: tutto su scheda tecnica e prezzi

Come da previsioni, è stato ufficializzato il Motorola Moto G 5G Plus, nuovo medio gamma della casa alata che presenta diversi “picchi” nella sua scheda tecnica. Spicca, ovviamente, il supporto alla connettività 5G, possibile grazie alla presenza a bordo dello Snapdragon 765 5G e del modem Snapdragon X52.

Motorola Moto G 5G Plus arriva con un display da 6.7 pollici con risoluzione in Full HD+ (2.520 x 1.080 px) e aspect ratio da 21:9. C’è un foro, in alto a sinistra, che integra due fotocamere anteriori da 16 e 8 MP, così come non manca la certificazione HDR10 e una frequenza d’aggiornamento a 90 Hz.

Il già citato Snapdragon 765 5G è poi accompagnato da 4/6 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage interno (espandibili tramite micro SD), anche se in Italia è stata ufficializzata unicamente la versione da 4+64 GB. Interessante anche la quad-cam posteriore, così composta: sensore principale da 48 MP (con tecnologia pixel binning 4 in 1), ultragrandangolare da 8 MP con angolo di visione da 118 gradi, macro da 5 MP e rilevatore di profondità da 2 MP.

Motorola Moto G 5G Plus è dual SIM, conta su Bluetooth 5.1, su USB di tipo C (2.0), jack audio da 3.5 mm ma è mono-speaker. La batteria da 5.000 mAh supporta solo la ricarica cablata, in questo caso da 20 W. Non c’è alcuna certificazione IP anche se si parla di un materiale idrorepellente, mentre Android 10 è di serie con personalizzazione (leggera) Motorola My UX.

Motorola Moto G 5G Plus è in vendita da luglio in Italia a 399,99 euro, come detto nella configurazione da 4+64 GB.