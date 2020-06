Samsung Galaxy S20, ecco le patch di giugno (anche in Italia)

Nell’ultimo mese sono stati diversi gli aggiornamenti rilasciati per la gamma Samsung Galaxy S20: l’ultimo risaliva a qualche giorno fa (ne parlammo in questo articolo) e puntava a migliorare la qualità audio delle chiamate. Oggi torniamo sul “classico” e segnaliamo l’arrivo sul recente top di gamma delle patch di sicurezza Android relative a questo mese di giugno.

Il roll out è partito da qualche ora e le prime segnalazioni sono arrivate anche dall’Italia. Per il momento sono coinvolti diversi modelli: per quanto riguarda Samsung Galaxy S20 e S20 Plus sono coinvolte le versioni sia 4G che 5G su dispositivi non brandizzati. Stesso di scorso, quindi sui no brand, anche per il Galaxy S20 Ultra. La build in questione è la G98xFXXS2ATE7 mentre nel changelog ufficiale non si fa riferimento ad altre novità di sorta, fatta eccezione per i “soliti” miglioramenti in quanto a stabilità e prestazioni del device.

Due dettagli da sottolineare: nel bollettino mensile, Samsung ha segnalato la risoluzione di 29 bug interni (di cui uno “critico”) che si aggiungono quindi ai problemi risolti da Google con le sue patch. Inoltre, i Samsung Galaxy S20 non sono i primi smartphone dell’azienda a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di giugno, preceduti dai vari A50, Note 8, Xcover Pro e Z Flip.

