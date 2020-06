Samsung Galaxy M01 è ufficiale: specifiche e prezzo del nuovo entry-level

Dopo le tante anticipazioni delle scorse settimane, è stato ufficializzato Samsung Galaxy M01. Il nuovo entry-level del colosso asiatico è per ora stato lanciato nel mercato indiano ma è probabile che a stretto giro di posta possa approdare anche in Europa. Intanto andiamo a scoprirne le caratteristiche.

Samsung Galaxy M01 è dotato di un display Infinity-V (quindi con notch a goccia) con diagonale da 5.7 pollici e risoluzione in HD+. Sotto il cofano trova spazio uno Snapdragon 439, accompagnato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno, espandibili con micro SD fino ad un massimo di 512 GB.

Il già citato notch a goccia integra una fotocamera anteriore da 5 MP con funzionalità “Best Beauty” per migliorare i selfie, mentre sul retro è piazzata una doppia fotocamera da 13+2 MP. Da segnalare il supporto Dolby Atmos che renderà quindi disponibile l’audio in surround, e quello alle feature di Samsung Health, mentre la batteria da 4.000 mAh garantirà di certo un’autonomia più che sufficiente per ogni tipo di utilizzo.

Samsung Galaxy M01 arriva sul mercato in tre colorazioni (nera, blu e rossa) e costa 8.999 rupie indiane che, al cambio ufficiale, corrispondono a poco meno di 110 euro. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità in merito all’arrivo in Europa.