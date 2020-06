OnePlus Z con SoC Snapdragon confermato da un benchmark

OnePlus si prepara a lanciare un nuovo smartphone nel corso dei prossimi mesi. Si tratta dell’inedito OnePlus Z, progetto noto in precedenza con il nome di OnePlus 8 Lite, che dovrebbe debuttare nel corso dell’estate, probabilmente durante il mese di luglio. Dopo i primi rumors, che suggerivano la presenza di un SoC MediaTek, OnePlus sembrerebbe aver optato per un cambio di rotta.

Come confermato da un benchmark di oggi, infatti, il nuovo OnePlus Z potrebbe arrivare con un SoC di Qualcomm, l’ottimo Snapdragon 765G che garantisce ottime prestazioni oltre al supporto al 5G e che troviamo su numerosi “mid-range” di questi ultimi mesi. A completare le specifiche del device ci saranno sino a 12 GB di memoria RAM ed il sistema operativo Android 10. Resta da verificare se i rumors dei mesi scorsi sul resto della scheda tecnica del nuovo OnePlus Z si riveleranno corretti.

Il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane. Il device verrà commercializzato anche in Europa ad un prezzo inferiore rispetto al già ottimo OnePlus 8 con Snapdragon 865, disponibile a poco più di 650 Euro in Italia. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.