OnePlus Z: prime conferme sulla data di uscita

Noto inizialmente come OnePlus 8 Lite, il nuovo OnePlus Z doveva debuttare insieme a OnePlus 8 e 8 Pro ma, nelle settimane precedenti la presentazione ufficiale, è stato rimandato. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, in queste ore iniziano ad arrivare le prime informazioni in merito alla nuova data di uscita di OnePlus Z.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe essere pronto per il prossimo mese di luglio 2020 e dovrebbe essere protagonista di un lancio internazionale, molto simile a quello fatto registrare dai nuovi 8 e 8 Pro, presentati a metà aprile e già disponibili in tutti i principali mercati.

Il nuovo OnePlus Z potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 1000 con supporto al 5G e su di un display AMOLED da 6.4 pollici con foro per la camera anteriore e refresh rate di 90 Hz. A completare le specifiche tecniche troveremo una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, e una batteria da 4.000 mAh.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo OnePlus Z dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 499 dollari che dovrebbero diventare circa 500-600 Euro. Ricordiamo che il OnePlus 8 parte da 719 Euro mentre il nuovo 8 Pro parte da 919 Euro. Ecco i link per l’acquisto dei due nuovi smartphone.