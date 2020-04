Nokia 6.2: parte il rollout dell’aggiornamento ad Android 10

Presentato nella seconda metà dello scorso anno, il mid-range Nokia 6.2 inizia in queste ore a ricevere l’atteso aggiornamento ad Android 10 che sarà anche il primo dei due major update previsti per lo smartphone che, ricordiamo, è un Android One come tutti gli altri smartphone del brand Nokia.

Al momento, il rollout dell’aggiornamento ad Android 10 per Nokia 6.2 è limitato solo ad alcuni mercati. L’update dovrebbe completare la “prima ondata” entro la fine della settimana, raggiungendo un totale di 38 mercati. Solo successivamente, nel corso del mese di maggio, l’aggiornamento arriverà anche in Italia.

Al momento, in ogni caso, non ci sono conferme precise in merito alle tempistiche di aggiornamento previste per il Nokia 6.2 sul mercato italiano. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutte le novità sull’aggiornamento in arrivo per il mid-range di Nokia.

Ricordiamo che il Nokia 6.2 si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 636 che viene supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Lo smartphone ha un display IPS LCD da 6.3 pollici e risoluzione Full HD, una batteria da 3.500 mAh ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 16 Megapixel.

Ad oggi, il Nokia 6.2 è disponibile sul mercato italiano con un prezzo di circa 200 Euro.