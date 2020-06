Samsung Galaxy S20 series: nuovo aggiornamento software in distribuzione

Continua il programma di ottimizzazione software di Samsung per la sua gamma Samsung Galaxy S20. Gli attuali flagship della casa coreana, infatti, registrano in queste ore l’arrivo di un nuovo aggiornamento dal peso di circa 200 MB. Tale update segue di pochi giorni un precedente aggiornamento che si era concentrato sul miglioramento delle prestazioni e della stabilità della fotocamera.

Il nuovo aggiornamento, invece, interviene sul miglioramento della qualità delle chiamate dei nuovi Samsung Galaxy S20, un aspetto che spesso passa in secondo piano ma che è in realtà prioritario per un vero top di gamma. L’aggiornamento dovrebbe migliorare ulteriormente la qualità e la stabilità dell’audio in chiamata in differenti condizioni di utilizzo.

Tra pochi giorni, inoltre, Samsung dovrebbe rilasciare un nuovo aggiornamento software per i suoi Samsung Galaxy S20 che riceveranno anche le patch di sicurezza di giugno. La casa coreana sta garantendo ai suoi top di gamma un supporto software davvero ottimo con aggiornamenti costanti che vanno a migliorare la sicurezza e le prestazioni dei suoi terminali. Rispetto all’uscita, i nuovi S20 hanno registrato diversi miglioramenti ed ora dovrebbero essere in grado di garantire prestazioni ottimali e una notevole stabilità.

