Con questo aggiornamento Samsung Galaxy S20 migliora la fotocamera

Nuovo ed importante aggiornamento in arrivo su tutta la famiglia Samsung Galaxy S20: il recente top di gamma sta cominciando infatti a ricevere un update che porta con sé non solo le più recenti patch di sicurezza Android, quelle relative al mese di maggio 2020, ma anche un corposo miglioramento per il già ottimo comparto fotografico. Ma andiamo con ordine.

La versione firmware in questione è la G98xxXXU2ATE6: le due X variano ovviamente a seconda del modello interessato (Samsung Galaxy S20 “standard”, S20+, S20 Ultra 5G). E’ importante ricordare che le già citate patch di sicurezza erano arrivate già col precedente aggiornamento mentre in questo caso sotto i riflettori ci sono i miglioramenti alla fotocamera.

Samsung non è scesa nei dettagli col changelog ufficiale ma, come facilmente prevedibile, sono già arrivati i primi feedback nei forum specializzati. Molti utenti, ad esempio, parlando in un salto di qualità importante soprattutto per quanto riguarda gli scatti catturati in “Modalità Notte“. Vedremo quali saranno gli altri accorgimenti adottati dal colosso coreano.

L’update è disponibile via OTA, il roll out coinvolgerà tutte le unità in circolazione nel giro di qualche giorno (al momento il rilascio è partito in Corea del Sud). E’ possibile controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento nel menu Impostazioni, sotto la voce “Scarica e Installa” dopo aver selezionato “Aggiornamenti”.

Samsung Galaxy S20 è disponibile su Amazon, ecco il link: