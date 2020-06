Nubia Red Magic 5G Lite è ufficiale in Europa: specifiche e prezzo

E’ stato ufficializzato in Spagna il Nubia Red Magic 5G Lite, versione internazionale del Nubia Play presentato quasi due mesi fa in Cina ma rispetto al quale presenta diverse differenze sul piano hardware. Andiamo allora a scoprire la scheda tecnica del nuovo arrivato.

Nubia Red Magic 5G Lite si presenta con un display AMOLED con diagonale da 6.65″, risoluzione in Full HD+ e frequenza d’aggiornamento da 144 Hz. Lo schermo integra anche il sensore per le impronte digitali. Lo smartphone gira su uno Snapdragon 765G con scheda grafica Adreno 620; il SoC firmato Qualcomm è poi accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno.

Sulla scocca posteriore, caratterizzata da una striscia verticale che contiene la scritta “Red Magic“, trovano posto quattro fotocamere da 48+8+2+2 MP, mentre la selfie cam si ferma ad una risoluzione da 8 MP. Ottima la batteria da 5.100 mAh, una manna per un gaming-phone come questo, con supporto alla ricarica rapida a 30 W.

Nubia Red Magic 5G Lite può contare su Android 10 out of the box con personalizzazione Nubia UI 8.0, mentre audio NTS, connettività 5G, sistema di raffreddamento a liquido, i due tasti fisici per il gaming sono gli altri particolari degni di nota del device. Lo smartphone è stato messo a listino da Vodafone Spagna e può essere acquistato con 36 rate da 17 euro, per un prezzo complessivo di 612 euro.