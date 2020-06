Patch di sicurezza di giugno rilasciate su diversi Sony Xperia

Sony da alcuni mesi si sta dimostrando particolarmente affidabile in tema di supporto software, anche per quanto riguarda la puntualità. A confermare la recente tendenza ci pensa la notizia di oggi: il produttore nipponico ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per i vari Sony Xperia 1, Xperia XZ3, Xperia 10, 10 Plus e Xperia 5.

Con questo update gli smartphone sopracitati ricevono le più recenti patch di sicurezza Android, quelle relative a questo mese di giugno 2020. Nei changelog ufficiali non si fa cenno ad ulteriori novità ma, in compenso, si sottolinea il fatto che non sarà possibile tornare a versioni software precedenti dopo aver proceduto con l’installazione del nuovo pacchetto.

Nello specifico parliamo della build 55.1.A.9.21 per Sony Xperia 1 e Xperia 5, della 52.1.A.3.20 per Sony Xperia XZ3 e della 53.1.A.3.34 per Sony Xperia 10 e 10 Plus. E’ importante rimarcare che gli update in questione sono in fase di roll out globale e che sono stati coinvolti anche le unità in circolazione in Italia dei modelli in questione. Come sempre l’update sarà disponibile via OTA e, nel caso non abbiate ancora ricevuto la notifica sul vostro Xperia, l’attesa sarà breve. Nel frattempo è comunque possibile controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento, consultando la voce “Aggiornamenti software” tra le impostazioni di sistema.

