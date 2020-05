Sony Xperia 1, 5, XZ3 e gli XZ2 ricevono le patch di sicurezza di maggio

Da qualche ora è partito il roll out di un nuovo aggiornamento che coinvolge i più recenti dispositivi di punta targati Sony. Più in particolare, con l’update in corso, il colosso giapponese porta le patch di sicurezza Android relative a questo mese di maggio su diversi suoi smartphone.

Nel dettaglio vale la pena prima di tutto citare i Sony Xperia 1 e Xperia 5 che stanno ricevendo una nuova versione firmware, la 55.1.A.8.1. Non è tutto: l’update è partito anche per Sony Xperia XZ3 e per tutta la famiglia Xperia XZ2 (ovvero XZ2 Premium, XZ2 Compact e XZ2 “standard). In questo caso la versione firmware è la 52.1.A.2.1.

Come da tradizione, Sony ha fatto partire il roll out su scala globale ma non ha fornito alcun changelog ufficiale: vista la mancanza di informazioni, si può quindi facilmente intuire che la presenza delle già citate patch di sicurezza di maggio sia l’unica novità di rilevo, al di là delle canoniche ottimizzazioni di sistema e degli immancabili bugfix.

Per conoscere meglio le specifiche tecniche del particolare Xperia 1 il consiglio è di leggere questo articolo dedicato. Lo smartphone è stato protagonista di un boom iniziale cui ha fatto seguito un buon riscontro nelle vendite nel medio periodo. Si può acquistare anche su Amazon Italia: Sony Xperia 1 Smartphone, 4K HDR OLED Display da 6,5 pollici, Dual-SIM, 128GB di memoria, 6 GB RAM, Android 9.0 + Micro SD da 64 GB esclusivo Amazon, Nero [Versione Italiana]