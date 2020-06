Trasferire i dati su un nuovo Dispositivo non è mai stato cosi facile con Dr. Fone

Trasferire i propri dati (musica, foto, video, messaggi, ecc) da un vecchio dispositivo ad un nuovo è sempre stato complicato, la cosa si aggrava ancora di più se si passa da S.O. concorrenti (es da Iphone ad Android).

In nostro aiuto viene Dr. Fone – trasferimento telefono, che permette il trasferimento dell intero telefono con un paio di click.

Sicuramente la cosa più importante è la compatibilità con moltissimi dispositivi diversi, compresi dispositivi Apple, Samsung, HUAWEI, OPPO, Sony, HTC, Google, LG, Motorola e ZTE

Se avete deciso di passare da un vecchio iPhone a un nuovo Android vi trovate a dover pensare a come trasferire la musica, i contatti, i messaggi e la posta elettronica verso il nuovo dispositivo. Lo stesso problema si può presentare anche se dovete trasferire i dati tra due smartphone Android, soprattutto se non avete dimestichezza con i servizi Google.

Dr.fone, disponibile per PC Windows o per macOS è possibile anche passare i dati da Android ad iPhone o trasferirli da Android ad Android con una procedura decisamente semplice e alla portata di chiunque.

Una volta scaricata l’applicazione per il vostro smartphone dovrete collegare i due telefoni al vostro computer tramite i relativi cavi USB e seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Con pochi clic potrete selezionare i dati da trasferire fra i due smartphone, un’operazione molto semplice.

Il tempo di trasferimento dipende dalla quantità di dati che dovete trasferire e può andare dai 5 ai 30 minuti. Ovviamente se avete un sacco di video e immagini il tempo salirà, mentre se dovete trasferire contatti e messaggi è probabile che in qualche minuto l’operazione venga completata.

Grazie a Dr.Fone potete anche effettuare il backup del vostro telefono Android, per avere sempre la certezza di non perdere tutti i dati in caso di guasto o smarrimento. Si tratta dunque di una soluzione molto utile quando acquistate un nuovo smartphone.