Qualcomm Snapdragon 690 è ufficiale: più 5G per tutti!

“Potenzialmente, portiamo il 5G a più di 2 miliardi di persone nel mondo”, è questo l’annuncio di Qualcomm che oggi ha ufficializzato il nuovo Snapdragon 690, primo SoC della serie 6xx a vantare il supporto alle reti di nuova generazione. Il merito è del modem Snapdragon X51, compatibile con le reti 5G sub-6GHz in modalità SA e NSA e capace di portare velocità di download e upload fino a 2,5Gbps e 660Mbps.

Su Snapdragon 690 c’è una CPU a otto core (Kryo 560, clock massimo a 2 GHz), con processo produttivo a 8 nm e aumento delle prestazioni stimato attorno al 20% rispetto alla CPU dello Snapdragon 675. Il miglioramento riguarda anche il comparto grafico, con la scheda Adreno 619L che porterà un boost del 60% rispetto alla precedente generazione.

Il resto della scheda tecnica di questo Snapdragon 690 è decisamente interessante: vengono supportate le memorie LPDDR4x, la ricarica rapida Quick Charge 4+, e (anche in questo caso si tratta di una novità per la serie 6xx) i display con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Per quanto riguarda l’aspetto multimediale, da segnalare il supporto a fotocamere fino a 192 MP di risoluzione e la possibilità di registrare video in 4K HDR a 30 frame per secondo.

Snapdragon 690 debutterà già nel corso della seconda metà di quest’anno: è probabile che lo vedremo a bordo di qualche smartphone Nokia, LG o Motorola.