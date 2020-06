Nokia 8.3 5G compare su Amazon Germania: lancio imminente

Presentato a marzo, Nokia 8.3 5G è vicino (finalmente) all’arrivo ufficiale sul mercato. Il device è stato infatti avvistato sulla versione tedesca di Amazon dove ha confermato tutte le specifiche tecniche che ricorderemo nelle righe che seguono. Non ci sono riferimenti sui prezzi delle due varianti segnalate ma anche in questo caso non dovrebbero esserci differenze rispetto a quanto annunciato da HMD tre mesi fa.

Nokia 8.3 5G si presenta con un PureDisplay con diagonale da 6.81″, con risoluzione in Full HD+ e aspect ratio pari a 20:9. Lo smartphone gira sullo Snapdragon 765G di Qualcomm che assicura la connettività 5G e che viene coadiuvato da 6/8 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage interno (come detto, saranno due le varianti disponibili).

Decisamente particolare la quadrupla fotocamera posteriore, coi sensori piazzati all’interno di una sorta di oblò: troviamo quello principale da 46 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP, un rilevatore di profondità da 2 MP e una lente per le macro da 2 MP). La fotocamera anteriore, integrata in un foro nell’angolo in alto a sinistra del display, è da 24 MP. Il tutto, lo ricordiamo, firmato ZEISS.

Nessuna mancanza sul fronte connettività per Nokia 8.3 5G che arriva con dual band WiFi, Bluetooth 5.0, USB di tipo C, NFC e jack audio da 3.5 mm. La batteria ha una capacità da 4.500 mAh, mentre il sensore per le impronte digitali è integrato col tasto di accensione, sul frame laterale. Android 10, in versione stock, è la versione del sistema operativo out of the box.

Nokia 8.3 5G dovrebbe costare 599 e 649 nelle versioni da 6+64 GB e 8+128 GB.