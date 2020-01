Snapdragon 720G è ufficiale, SoC per i mid-range rivolti al gaming

Qualcomm, come ogni anno, sta aggiornando la sua lineup per dispositivi di fascia-media. Da poche ore è stato ufficializzato il già chiacchierato Snapdragon 720G, processore che non supporterà il 5G ma che in compenso sarà indicato per i device che punteranno in modo deciso sul gaming e, di conseguenza, sulle prestazioni dal punto di vista grafico.

Lo Snapdragon 720G, infatti, oltre a supportare lo standard HDR10 e una risoluzione massima in Full HD+ è compatibile anche con display che vantano un refresh rate fino a 120 Hz. Il tutto grazie soprattutto alla scheda grafica integrata Adreno 618.

Non è tutto, ovviamente: detto del supporto allo standard audio Qualcomm aptX Adaptive, da segnalare dal punto di vista multimediale l’elaborazione di scatti fino a 192 MP e di video registrati in 4K a 30 frame per secondo. Non va dimenticato neppure il supporto al nuovo standard di ricarica rapida dell’azienda californiana, la Quick Charge 4.0, mentre sarà il modem X15 LTE a garantire la connettività LTE. Chiusura anche sull’intelligenza artificiale, garantita dalla Qualcomm AI Engine giunta alla quinta generazione.

Snapdragon 720G potrebbe debuttare già nel corso di questo primo trimestre del 2020: dovrebbe essere Xiaomi a lanciare uno smartphone con a bordo il nuovo processore ma si attendono indicazioni più dettagliate nei prossimi giorni.