WINDTRE: nei negozi è disponibile una nuova offerta da 100 GB ad appena 7,99 Euro al mese

Da questa settimana, nei negozi WINDTRE sparsi su tutto il territorio nazionale, è disponibile la nuova offerta WINDTRE GO 100 Star+ Easy Pay. Si tratta di un’offerta “winback” che prevede la sottoscrizione di un vincolo di 24 mesi e la possibilità di accedere a condizioni tariffarie davvero molto vantaggiose.

L’offerta in questione, infatti, mette a disposizione minuti illimitati e 200 SMS oltre a 100 GB di traffico dati in 4G al costo di appena 7,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. L’attivazione è azzerata (ma bisognerà mantenere la SIM attiva per 24 mesi) mentre il costo della SIM è di 10 Euro (salvo promozioni locali).

La nuova WINDTRE GO 100 Star+ Easy Pay non è attivabile da tutti. L’offerta, come detto, è una “winback” ed è rivolta agli ex clienti Wind e Tre passati ad altri operatori. Tali clienti riceveranno il tradizionale SMS per rientrare a WINDTRE e potranno recarsi in un negozio per sottoscrivere quest’offerta davvero molto conveniente per chi ha bisogno di tantissimi GB.

Ricordiamo che sono attive anche le offerte “operator attack” di WINDTRE che partono da 5,99 Euro al mese e che sono attivabili anche online. Tali offerte si riferiscono ai clienti Iliad ed ai clienti di alcuni operatori virtuali.