WINDTRE: nuovamente disponibile l’offerta da 50 GB a 5,99 Euro al mese

WINDTRE torna a proporre ai suoi ex clienti, passati ad altri operatori, la possibilità di attivare l’offerta speciale WINDTRE GO 50 Top+. Quest’offerta mette a disposizione degli utenti selezionati dall’operatore un piano tariffario con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati in 4G al costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza vincoli di alcun tipo.

L’offerta, inoltre, è disponibile con attivazione gratuita e con un costo della SIM di 10 Euro. Il costo complessivo per la sottoscrizione dell’offerta è pari, quindi, a 15,99 Euro, comprensivo del costo del primo mese di offerta. Questa nuova offerta winback è attivabile sia online (utilizzando il link fornito nell’SMS) che nei negozi WINDTRE. L’ultimo giorno utile per l’attivazione dell’offerta è il 10 giugno.

Da notare, inoltre, che la stessa offerta è disponibile anche per chi passa da un operatore virtuale a WINDTRE (sono esclusi Kena, ho. e Lycamobile, Fastweb e Postemobile). Per chi passa da Iliad, Fastweb o Postemobile, invece, il costo mensile dell’offerta sarà di 6,99 Euro. Per chi passa da Lycamobile, il costo è di 9,99 Euro al mese.

Queste offerte “operator attack” sono attivabili direttamente online, tramite il sito WINDTRE a questo link. Al momento, queste offerte non hanno una data di scadenza.