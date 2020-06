Huawei P30 Pro New Edition disponibile in preordine su Amazon

E’ ordinabile su Amazon Italia con consegne a partire dal prossimo 15 giugno il nuovo Huawei P30 Pro New Edition, riedizione del top di gamma di Huawei dello scorso anno che riprende quasi integralmente la scheda tecnica del P30 Pro proponendo più spazio d’archiviazione (256 GB contro 128 GB). Il nuovo smartphone ha il sistema Android 10 con EMUI 10.1 e, a differenza dei recenti P40 e P40 Pro, può contare sui servizi Google e sul Play Store.

Il nuovo Huawei P30 Pro New Edition è acquistabile con un prezzo di 849,90 Euro. Per chi effettuerà l’acquisto entro il prossimo 30 giugno ci saranno in regalo le FreeBuds 3 e il Wireless Charger. Le colorazioni disponibili sono nero, argento e aurora. Lo smartphone è “venduto e spedito da Amazon” ed è acquistabile cliccando sul box qui di sotto.

Huawei P30 Pro new edition nero + Cover, Dewdrop Display da 6.47”, 8GB+256GB di memoria (Versione Italiana) Acquista Huawei P30 pro new edition dal 1 al 30 Giugno e ricevi Huawei Freebuds 3 e Huawei Wireless Charger. Operazione a premi,...

Dewdrop display da 6.47”

Batteria da 4200 mAh

Quattro fotocamere leica con grandangolare e sensore tof per effetti bokeh avanzati

Processore kirin 980 octa-core

La scheda tecnica del nuovo P30 Pro New Edition comprende il SoC Kirin 980 supportato da 8 GB di RAM e da una batteria da 4.200 mAh. Da notare anche la presenza di un display AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione Full HD+ e di un comparto fotografico di primissimo livello, ripreso integralmente dal P30 Pro ed in grado di garantire prestazioni superiori a quelle di diversi top di gamma del 2020.

