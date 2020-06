Samsung Galaxy Watch 3 in arrivo in estate, ecco le specifiche

Si prospetta un’estate densa di novità per Samsung. La casa coreana, infatti, ha in cantiere diversi progetti che debutteranno nel corso dei prossimi mesi. Tra le novità in arrivo c’è anche il nuovo Samsung Galaxy Watch 3, nuova generazione dello smartwatch di riferimento della casa coreana.

Secondo le prime informazioni, il nuovo Samsung Galaxy Watch 3 potrà contare su almeno due varianti, una da 41 mm ed un’altra da 45 mm (quest’ultima è già stata confermata dai dati di certificazione FCC). Da notare, inoltre, che il nuovo Watch presenterà una ghiera rotante.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch 3 dovrebbe essere svelato nel corso del prossimo mese di agosto. Samsung, infatti, ha in programma un evento speciale, che sarà trasmesso in streaming, ad inizio mese, probabilmente il 5 agosto, in cui verranno svelate diverse novità in arrivo per la gamma del costruttore coreano.

Oltre al Samsung Galaxy Watch 3, infatti, ci sarà il debutto anche dei nuovi Galaxy Note 20 e Note 20+. Da notare, inoltre, che ci sarà spazio anche per una nuova generazione di Galaxy Fold e per l’inedita versione 5G del Galaxy Z Flip. In arrivo, infine, c’è il nuovo tablet top di gamma che dovrebbe chiamarsi Galaxy Tab S20.

Maggiori dettagli sul nuovo Samsung Galaxy Watch 3 arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.