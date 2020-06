Samsung Galaxy Note 20: svelata la possibile data di presentazione

Samsung dovrebbe presentare il nuovo Samsung Galaxy Note 20 (atteso in due o tre varianti, non è ancora chiaro) ad inizio del prossimo mese di agosto. In particolare, la data da cerchiare sul calendario è quella del 5 agosto. Al momento, non c’è ancora un annuncio ufficiale e, nei prossimi giorni, potrebbero esserci modifiche a tale data. In ogni caso, il nuovo Note 20 dovrebbe debuttare nella prima parte del mese di agosto.

La presentazione del nuovo Samsung Galaxy Note 20 avverrà online, con un evento in streaming che non prevederà la presenza del pubblico. Nel corso dell’evento, inoltre, Samsung presenterà anche diversi altri dispositivi. Oltre ai nuovi Samsung Galaxy Note 20, infatti, dovrebbe esserci spazio anche per il nuovo tablet top di gamma Galaxy Tab S20 e per la nuova generazione del pieghevole Galaxy Fold. In arrivo, inoltre, ci sono anche un nuovo Galaxy Watch e la versione 5G del Galaxy Z Flip.

Maggiori dettagli in merito al nuovo Samsung Galaxy Note 20 ed alle sue specifiche tecniche arriveranno nei prossimi giorni. Ricordiamo che lo smartphone dovrebbe arrivare in almeno due varianti, entrambe dotate del nuovo SoC Exynos 992. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi smartphone in arrivo da Samsung nel corso dei prossimi mesi.