Huawei MatePad T8 arriva in Italia, costa 99 Euro ma non ha i servizi Google

Huawei lancia un nuovo tablet entry level che diventa il principale concorrente del nuovo Fire HD 8 2020 di Amazon, disponibile da pochi giorni in Italia. Il dispositivo in questione è il nuovo Huawei MatePad T8, acquistabile in Italia a partire da 99 Euro, prezzo riferito alla versione Wi-Fi (la versione 4G costa 109 Euro). I prezzi indicati sono scontati (sino al 15 giugno) rispetto al listino, più alto di 20 Euro.

Il nuovo tablet di Huawei non ha i servizi Google, sostituiti dai nuovi HMS e dall’AppGallery, ma presenta ugualmente Android 10 con EMUI 10.1. Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo Huawei MatePad T8 presenta un display LCD da 8 pollici con risoluzione HD ed il SoC MediaTek MTK8768 supportato da 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno. Tra le specifiche troviamo anche una fotocamera anteriore da 2 Megapixel, una fotocamera posteriore da 5 Megapixel, una batteria da 5.100 mAh.

Ecco i link per effettuare l’acquisto del nuovo MatePad T8

