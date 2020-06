Surface Book 3: disponibile all’acquisto su Amazon con consegna immediata

Presentato lo scorso mese di maggio, il nuovo Surface Book 3 è oggi disponibile all’acquisto in Italia. Il nuovo ultrabook 2 in 1 di Microsoft è acquistabile su Amazon Italia con consegna immediata per quasi tutte le varianti commercializzate. Il Surface Book 3 è “venduto e spedito da Amazon”, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce ed all’assistenza post-vendita per gli utenti.

Il nuovo Surface Book 3 è disponibile nella variante “compatta” da 13.5 pollici che parte da 1.849 Euro (ma c’è uno sconto extra per i clienti Prime Student). Da notare che la versione con 16 GB del Book 3 da 13.5 pollici parte da 2299 Euro. Per gli utenti più esigenti c’è la versione da 15 pollici del dispositivo di Microsoft che può essere acquistata a partire da 2.742 Euro. Tutte le varianti del nuovo ultrabook hanno processori Intel Core di decima generazione.

Per scegliere la versione del Surface Book 3 che preferite acquistare potete cliccare sui box riportati qui di seguito:

Microsoft Surface Book 3 da 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SDD 256 GB, Platino Abilitato per Windows Hello

GPU NVIDIA GTX GeForce, fino a 1TB di spazio di archiviazione e fino a 32 GB di RAM

Durata della batteria: fino a 17.5 ore di autonomia e standby ottimizzato

3 versatili modalità di utilizzo: portatile, studio e tablet

Processori Intel Core Quad-Core di decima generazione

Microsoft Surface Book 3 da 15", Core i7, RAM 16 GB, SDD 256 GB + Surface Penna, Platino Abilitato per Windows Hello

GPU NVIDIA GTX GeForce, fino a 1TB di spazio di archiviazione e fino a 32 GB di RAM

Durata della batteria: fino a 17.5 ore di autonomia e standby ottimizzato

3 versatili modalità di utilizzo: portatile, studio e tablet

Processori Intel Core Quad-Core di decima generazione

Per chi è in cerca di un ultrabook più tradizionale, ricordiamo che Microsoft propone il suo Surface Laptop 3 che parte da poco più di 1.000 Euro ed offre tutto quello di cui si ha bisogno per un utilizzo completo in mobilità.