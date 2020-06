iPhone 12: le vendite dovrebbero partire ad ottobre

Continuano ad arrivare nuove conferme in merito al possibile ritardo nell’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 12. Secondo quanto rivelato da Broadcom, uno dei principali fornitori di Apple, il terzo trimestre dell’anno non sarà caratterizzato dal tradizionale incremento dei ricavi (dovuto alle forniture garantite alla casa di Cupertino). La crescita per l’azienda è prevista solo nel quarto trimestre dell’anno.

Broadcom non cita Apple ma il riferimento è comunque evidente. I nuovi iPhone 12 dovrebbero arrivare sul mercato soltanto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno e, quindi, probabilmente soltanto a partire dal mese di ottobre. A causare questo ritardo non saranno problemi di produzione ma la particolare situazione economica legata alla pandemia di Coronavirus in corso.

Apple, quest’anno, ha in programma il lancio di quattro smartphone con display OLED che andranno a formare la nuova gamma iPhone 12. Al momento, non ci sono conferme in merito alle tempistiche di lancio di questi quattro smartphone che, almeno di sorprese, dovrebbero essere disponibili tutti quanti dal “day one” fissato ad ottobre.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi iPhone 12 arriveranno soltanto nel corso dei prossimi giorni. La produzione, secondo un report di alcuni giorni fa, partirà nel corso del mese di luglio. Continuate a seguirci per saperne di più.