Huawei Pay in arrivo anche in Europa

Nonostante i problemi legati all’impossibilità di utilizzare i servizi Google, Huawei non ha alcuna intenzione di ridurre la sua presenza in Europa. In questi mesi abbiamo registrato l’arrivo di diversi smartphone e tablet Android con Huawei Mobile Services e App Gallery ed un potenziamento dell’offerta in altri segmenti del mercato, con una forte crescita delle vendite di smartwatch e l’arrivo di ultrabook davvero convenienti come il recentissimo Honor MagicBook 14.

Tra i servizi che Huawei intende portare in Europa troviamo anche Huawei Pay, il servizio di pagamenti contactless dell’azienda cinese. Huawei, in queste ore, ha confermato che l’arrivo di Huawei Pay in Europa è previsto per il 2020, almeno per quanto riguarda la Germania (la conferma ufficiale è arrivata proprio dalla divisione tedesca di Huawei). Molto probabilmente, il nuovo servizio di pagamenti sarà disponibile anche in Italia nel corso dei prossimi mesi o, al massimo, a partire dal 2021.

Al momento, non è ancora chiaro se Huawei abbia già raggiunto accordi con istituti bancari europei per permettere agli utenti di utilizzare il servizio. Maggiori dettagli sul possibile debutto nel nostro continente di Huawei Pay arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla questione.