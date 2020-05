Honor MagicBook 14 disponibile all’acquisto, ecco prezzo e specifiche

Annunciato un paio di settimane fa, il nuovo Honor MagicBook 14 è disponibile all’acquisto in Italia. Il nuovo ultrabook con sistema operativo Windows 10 punta a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la fascia media garantendo ottime prestazioni ad un prezzo davvero interessante.

Honor MagicBook 14 è disponibile in Italia con un prezzo di 599,99 Euro. Per la fase di lancio, inoltre, c’è il Magic Watch 2 incluso nel prezzo d’acquisto. Al momento, l’ultrabook è disponibile in un’unica configurazione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD. Il dispositivo presenta un display Full HD da 14 pollici e può contare sul processore Ryzen 5 3500u con GPU integrata Vega 8.

Per maggiori dettagli e per effettuare l’acquisto del nuovo Honor MagicBook 14 è possibile visitare lo store ufficiale di Honor, sfruttando il link riportato qui di sotto. Al momento, e prime consegne dell’ultrabook sono previste per la prossima settimana.

Ricordiamo, infine, che se cercate un ultrabook con più spazio d’archiviazione potete valutare il Huawei MateBook D14, praticamente identico al nuvoo Honor MagicBook 14. Il dispositivo si presenta con 512 GB di storage SSD ad un prezzo di 659 Euro. Cliccate sul box qui di sotto per maggiori dettagli.